Otomobilden ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobilden ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Nizip ilçesinde 3 ayrı iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Nizip ilçesinde 3 ayrı iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fevzipaşa Mahallesi'nde farklı tarihlerde 3 iş yerinden ve otomobilde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının otomobilden ve bir iş yerinden televizyon çalıp, uzaklaşması yer alıyor.

Otomobilden ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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