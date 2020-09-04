Otomobile açılan ateş, Rabia'yı öldürdü - Son Dakika

Otomobile açılan ateş, Rabia'yı öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu araçtaki Rabia Çerçi (19) öldü, Nazif Genç yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan ve içinde Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in olduğu plakası öğrenilemeyen otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Nazif Genç hafif yaralanırken, Rabia Çerçi ağır yaralandı. Nazif Genç'in yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç tedaviye alınırken, Rabia Çerçi'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi, cenazeyi almak için bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bir süre yetkililerle görüşen Ümit ve Efkan Çerçi, Antalya dışından gelecek akrabaları nedeniyle cenazeyi yarın almak üzere Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.