Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

25.09.2022 21:02
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde önünde giden otomobile çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde önünde giden otomobile çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Gaziemir kavşağında meydana geldi. Gaziemir'den Buca istikameti seyir halinde olan Ali Sarı yönetimindeki 07 LMC 60 motosiklet, önünde giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 ALV 735 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Sarı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ali Sarı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Ali Sarı, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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