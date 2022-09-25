Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Gaziemir kavşağında meydana geldi. Gaziemir'den Buca istikameti seyir halinde olan Ali Sarı yönetimindeki 07 LMC 60 motosiklet, önünde giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 ALV 735 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Sarı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ali Sarı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ali Sarı, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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