Son Dakika Haberleri: Otomobile Arkadan Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı

Otomobile Arkadan Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı

1 saat önce

100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Otomobile Arkadan Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı, System.String[]
100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobile çarpan servis minibüsü ardından lokantaya girdi.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Doğanlı Işıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul İstikametine gitmekte olan Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü Doğanlı ışıklı kavşakta aynı istikamete gitmekte olan Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk önce olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırdılar. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Düzce, Doğanlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

Uludağ'da Güvenlik Görevlileri ile Esnaf Arasındaki Tartışmada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 3 Yaralı 75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:10:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobile Arkadan Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]