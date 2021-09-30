Otomobile bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 TL ceza - Son Dakika

Otomobile bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 TL ceza

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 lira ceza kesildi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 lira ceza kesildi. Doğrular Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, köpeğini otomobilinin arkasına bağlayıp koşturdu. İhbar üzerine, jandarma tarafından durdurulan otomobilin sürücüsüne Hayvanları Koruma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 102 TL idari ceza kesildi. Köpek, ekipler tarafından tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.



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