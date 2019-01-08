Son Dakika Haberleri: Otomobile Bağladıkları Bidonla Kayak Keyfi Yaptılar

Otomobile Bağladıkları Bidonla Kayak Keyfi Yaptılar

1 saat önce

Otomobile bağladıkları bidonla kayak keyfi yaptılarKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günlerdir etkili olan kar yağışının ardından iki genç, tehlikeli olmasın rağmen bir otomobilin arkasına iple bağladıkları bidonla kayak keyfi yaptı.

Otomobile bağladıkları bidonla kayak keyfi yaptılar

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günlerdir etkili olan kar yağışının ardından iki genç, tehlikeli olmasın rağmen bir otomobilin arkasına iple bağladıkları bidonla kayak keyfi yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde Esentepe Mahallesinden Sanayi Sitesi'ne ulaşımı sağlayan cadde üzerinde bir otomobilin arkasına bağladığı halatla bidon üzerinde iki genci çekerek yolda kayak yaptırması görenleri şaşkına çevirdi. Cadde üzerinde kendilerini çeken otomobille kestikleri plastik bidonun içerisine oturarak yolda kayan gençlerin tehlikeli eğlencesi arkadan gelen bir araç içerisinde cep telefonuyla görüntülendi. Araç trafiğine açık olan caddede bir süre otomobilin arkasında kayan gençler, daha sonra gözden kayboldu. Görüntülerde gençleri iple çeken otomobilin plakasının kapatıldığı da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kaydeden şahsın da araçtan yükselen oyun havası eşliğinde "Beyşehirimizin insanı işte" söylediği duyuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Konya, Beyşehir, 3. Sayfa, Güncel
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