Son Dakika Haberleri: Otomobile Bağlanan Köpek Yolda Böyle Sürüklendi

Otomobile Bağlanan Köpek Yolda Böyle Sürüklendi

4 saat önce

Otomobile bağlanan köpek yolda böyle sürüklendiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklendiği anların görüntüleri yürekleri burktu.

Otomobile bağlanan köpek yolda böyle sürüklendi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklendiği anların görüntüleri yürekleri burktu.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görülüyor.
Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:43 Kaynak: İHA

Amasya, Merzifon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:13:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobile Bağlanan Köpek Yolda Böyle Sürüklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]