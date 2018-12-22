Otomobile Bağlanan Köpek Yolda Sürüklendi
4 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Zübeyde Hanım
Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü. Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
(Murat Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
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