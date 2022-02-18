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Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi

18.02.2022 10:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen otomobilde çakar lambası kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen otomobilde çakar lambası kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Kasım Efendi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, 16 JG 112 plakalı otomobil durduruldu.

Araç sürücüsü Cihan Celal Kahraman isimli gencin kullandığı otomobilde, yasak olmasına rağmen çakar lamba olduğu tespit edildi.

Ayrıca sürücünün de ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye toplam 5 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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