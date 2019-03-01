Son Dakika Haberleri: Otomobile Çarpan Aracın Refüje Çıktığı Anlar Kamerada

Otomobile Çarpan Aracın Refüje Çıktığı Anlar Kamerada

1 saat önce

Kartal'da benzinlikten çıkan bir araç, yolda hızla gelen başka bir aracın çarpması sonucu savrularak refüje çıktı.

Otomobile Çarpan Aracın Refüje Çıktığı Anlar Kamerada, System.String[]
Kartal'da benzinlikten çıkan bir araç, yolda hızla gelen başka bir aracın çarpması sonucu savrularak refüje çıktı. Aracın hava yastıkları açılırken şoför yara almadan kazayı atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Benzinlikten yola doğru aracıyla çıkan Güner Çakır yönetimindeki araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. O sırada yolda aracıyla seyreden Ali Ercan yönetimindeki araç ise benzinlikten çıkan araca hızla çarptı. Hızla gelen aracın çarptığı araçta hava yastıkları açılırken araçlarda maddi hasar oluştu. İki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Güner Çakır aracıyla yavaşça yolun karşı tarafına geçiyor, o sırada yolda giden Ali Ercan'ın kullandığı araç ise hızla otomobile çarpıyor. Çarpışma sonrası Güner Çakır'ın kullandığı araç da refüje çıkıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Ali Ercan, Üsküdar, Kartal, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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