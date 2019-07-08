Otomobile çarpan motosiklet alev aldı
1 saat önce
Rusya'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet, alev aldı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet, alev aldı. Olayda motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay, Moskova
'nın merkezinde meydana geldi. Ana caddeden sola dönen otomobile, karşı yönden hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın hemen ardından motosikletin alev aldığı anlar ise trafik kamerasında kaydedildi.
Yerel medya, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını; motosiklet sürücüsünün durumunun ise ağır olduğunu duyurdu.
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