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OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

21 dakika önce

AVCILAR'da bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.

AVCILAR'da bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Reşitpaşa ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Talimhane Caddesi'nden gelen Polat Yanıklar yönetimindeki 34 CAR 268 plakalı otomobile, Reşitpaşa Caddesi'nden Gümüşpala Mahallesi yönüne giden Hasan Enç (36) yönetimindeki motosiklet çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikleti kullanan başında kask bulunan Hasan Enç, çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzakllıkta asfalt zemine düştü. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen, ayrıca bilinci kapalı motosiklet sürücüsü Hasan Enç, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilden inen tıbbi ilaç temsilcisi Polat Yanıklar ile yanındaki kadın, 112 ekibi gelinceye kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.
İftar saatine yakın meydana gelen kaza nedeniyle kavşakta trafik kilitlenirken, polisler meraklı kalabalığı uzaklaştırmada zorlandı. Bazı kişiler, ellerindeki cep telefonları ile kaza yapan motosiklet ile otomobili görüntülemeye çalıştı. Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
Merkez, Talimhane Caddesi, Avcılar, Güncel
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