Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı

30.05.2022 18:19

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı Yaralı sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlardan geldi Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı

Yaralı sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlardan geldi

BURSA - Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Motosiklet sürücüsü yere düşerek kafasını vurdu. Kanlar içerisinde kaldı. Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı

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Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

İlk Yardım, Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika


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