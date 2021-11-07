Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı - Son Dakika

Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Mahmut Ç.'nin kullandığı 27 KJ 078 plakalı motosiklet, yolda dönüş yapan ve sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci kazada, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, kazayı görenlerin ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İfadeler ve kamera kayıtları doğrultusunda aracın marka, model ve plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.