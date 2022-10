Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçarak yola savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 18.20 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi, Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 09 F 9135 plakalı motosiklet belediye Konutları istikametine seyir halinde iken Çakıcı Sokağı'nın kuzey tarafına dönüş halinde olan Z.Ş. idaresindeki 07 AOE 702 plakalı otomobile çarparak metrelerce havada uçarak yola savruldu. Kaza anı yakındaki bir apartmanın güvenlik kameralarına ise an be an kaydedildi. Olaydan sonra şiddetli çarpma sesine koşan çevredekilerin ilk müdahalesi ve 112'ye ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin ve kazayı duyanların yakınlarının büyük korku yaşadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.