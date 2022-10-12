Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı

12.10.2022 20:47

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçarak yola savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 18.20 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi, Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 09 F 9135 plakalı motosiklet belediye Konutları istikametine seyir halinde iken Çakıcı Sokağı'nın kuzey tarafına dönüş halinde olan Z.Ş. idaresindeki 07 AOE 702 plakalı otomobile çarparak metrelerce havada uçarak yola savruldu. Kaza anı yakındaki bir apartmanın güvenlik kameralarına ise an be an kaydedildi. Olaydan sonra şiddetli çarpma sesine koşan çevredekilerin ilk müdahalesi ve 112'ye ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin ve kazayı duyanların yakınlarının büyük korku yaşadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Otobüs kaptanı terminalde köpeğin saldırısına uğradı Son dakika haberleri... Otobüs kaptanı terminalde köpeğin saldırısına uğradı
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 04:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement