Kaza, Alaçam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 55 JJ 173 plakalı motosiklet sürücüsü aynı istikamete seyir halinde olan Ufuk T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Alaçam, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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