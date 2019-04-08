Otomobile Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

ŞANLIURFA'da, otomobile çarpan motosikletten yola savrulan Cemil Atala (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, otomobile çarpan motosikletten yola savrulan Cemil Atala (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cemil Atala, kullandığı 63 DP 854 plakalı motosikletiyle aynı yönde giden K.D.'nin kullandığı 63 LZ 421 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Cemil Atala, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Cemil Atala, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı.



Atala'nın cenazesi, toprağa verilemk üzere yakınlarına teslim edildi. - Şanlıurfa

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