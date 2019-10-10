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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

46 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağa dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Dönmez (21), hayatını kaybetti.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağa dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Dönmez (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde meydana geldi. Park yerine girmek için sağa manevra yapan Fatih Erbengi yönetimindeki 35 PZ 684 plakalı otomobile, arkadan gelen Ömer Dönmez yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazada, motosikletin kasksız sürücü Dönmez, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Dönmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Fatih Erbengi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Cumhuriyet Mahallesi, Ömer Dönmez, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:46 Kaynak: DHA
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