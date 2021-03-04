Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bolu'da otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Emre Günaydın (23) idaresindeki14 EG 717 plakalı motosiklet Dağkent mevkisinde önünde seyreden Kadir A. yönetimindeki 14 AAG 498 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce bariyerlere çarparak ağır yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Emre Günaydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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