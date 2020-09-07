Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Yıldırımer ise ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda Gökhan Yıldırımer yönetimindeki 34 COD 121 plakalı otomobil ile Abdullah Özgün idaresindeki 01 EGC 19 plakalı motosikletle çarpıştı.

Adana 'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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