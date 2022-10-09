Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

09.10.2022 12:19
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Güllük Mahallesi, pazar yerinde Rabia S.B'nin kullandığı 33 UY 860 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde giden Dilber A. yönetimindeki 33 VHH 99 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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