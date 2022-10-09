Mersin'in Mut ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Güllük Mahallesi, pazar yerinde Rabia S.B'nin kullandığı 33 UY 860 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde giden Dilber A. yönetimindeki 33 VHH 99 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN
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