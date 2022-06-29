Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı

29.06.2022 13:01
Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı

BURSA'da, motosikleti ile önündeki otomobile çarpan Yusuf K. (32) savrularak yaralandı.

BURSA'da, motosikleti ile önündeki otomobile çarpan Yusuf K. (32) savrularak yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhangazi- Bursa kara yolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa'da Orhangazi istikametine seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 16 RBM 50 plakalı motosiklet, Gedelek Kavşağı'nı geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Kadir T. (38) yönetimindeki 16 AOF 950 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletten savrulan sürücü Yusuf K. yaralandı, motosiklet ise ters dönerek durdu.  Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı - Son Dakika

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