İki çocuğun ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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İki çocuğun ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

26.02.2023 15:28

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araca çarpan motosikletteki iki çocuk yere savruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araca çarpan motosikletteki iki çocuk yere savruldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner A. idaresindeki 81 ACA 255 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile U.S. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.S. ile yanında bulunan M.A.Ş.'yi (14) olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek için hareket etmesi ve caddede ilerlemekte olan motosikletin hafif ticari araca çarpma anı yer aldı. Hafif ticari araca çarpan motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun savrularak yerde sürüklenmesi de güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaralanan iki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki çocuğun ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

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