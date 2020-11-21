Otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

21.11.2020 18:59
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kepez uygulama noktası mevkiinde, Kepez istikametinden çarşı istikametine dönüş yapan Necati F. (21) idaresindeki 67 LG 183 plakalı otomobile, Ören istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Altan K. (46) idaresindeki 67 AAK 322 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarpması sonucunda motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar yer aldı.

Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Zonguldak, Kepez, Ören, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadıköy'de akılalmaz kaza! Otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor! Canlı anlatım Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor! Canlı anlatım         
17:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti         
17:07
AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar         
16:33
Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler         
16:04
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı         
15:30
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı         
14:23
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 19:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei