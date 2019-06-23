Son Dakika Haberleri: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Ali Başar'ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Narlı Mahallesi girişinde, seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Veysel Avan (23) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Gaziantep, Pazarcık, Kahramanmaraş, Güncel
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