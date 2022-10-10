Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

10.10.2022 00:57
Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı havada takla atarak yere düştü.

Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yavuz Selim caddesinde meydana geldi. M.Ş (39) idaresindeki 60 ACR 194 plakalı Opel marka otomobil ile M. A. P (15) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.D (15) havada takla atarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M. A. P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 çocuğun metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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