Otomobile Çarpan Servis Minibüsü, Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 11 Yaralı (2)
1 saat önce
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce
'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:59 Kaynak: DHA
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