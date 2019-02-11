Son Dakika Haberleri: Otomobile Çarpan Servis Minibüsü, Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 11 Yaralı (2)

Otomobile Çarpan Servis Minibüsü, Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 11 Yaralı (2)

1 saat önce

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobile Çarpan Servis Minibüsü, Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 11 Yaralı (2), System.String[]
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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