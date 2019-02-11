Son Dakika Haberleri: Otomobile Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı

Otomobile Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı

53 dakika önce

DÜZCE'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi.

Otomobile Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi: 12 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Kazada 1 ağır 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Yaralıların görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Minibüste sıkışanların kurtarılırken görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

Doğanlı, D-100 Karayolu, Sabah, 3. Sayfa
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