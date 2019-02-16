Otomobile Çarpan Taksi Alev Alev Yandı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle öndeki otomobile çarpan taksi, alev alev yandı.

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle öndeki otomobile çarpan taksi, alev alev yandı.



Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Alp Altınışık'ın kullandığı 06 T 4302 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde giden Özgür Arık'ın kullandığı 06 FH 8070 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arık'ın otomobili de çarpmanın etkisiyle önde giden Tolga Aktaş'ın kullandığı 06 DY 5449 plakalı kamyona çarptı.



Kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabilen taksi, yanmaya başladı. Şoför Alp Altınışık'ın kendini dışarıya atarak kurtulduğu yangında taksi alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen iftaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza ve yangın nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.



- Ankara

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