Otomobile çarpan tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı - Son Dakika

Otomobile çarpan tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde zift yüklü tanker otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, Bolu Dağı ulaşıma kapandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 karayolu geçişi Bakacak mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker aynı istikamette ilerleyen 14 NA 604 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı'nın Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapatıldı. Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ankara ve İstanbul istikametine giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 Karayolunda ise yolun kapanması nedeniyle araçlar yolda bekledi.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, –