Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı

17.03.2022 12:22
Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bariyerlere giren ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bariyerlere giren ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 EZ 638 plakalı ticari araç, aynı güzergahta seyir halinde bulunan 38 H 3891 plakalı araca arkadan çarptı. Ardından refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahısta ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada karışan otomobillerde yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı
Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı
Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kocasinan, Kayseri, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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