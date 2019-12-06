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Otomobile çarpan tır TEM Otoyolu'nu kapattı: 2 yaralı

6 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki otomobile çarptıktan sonra kayarak ters yöne dönen tırdan dökülen tomruklar otoyolu trafiğe kapattı.

Otomobile çarpan tır TEM Otoyolu'nu kapattı: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki otomobile çarptıktan sonra kayarak ters yöne dönen tırdan dökülen tomruklar otoyolu trafiğe kapattı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Esalettin F. idaresindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü tır, önünde ilerleyen Ali K. yönetimindeki 06 ED 446 plakalı otomobile çarptı.


Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ayhan A., olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü.


Ters yöne dönen tırdaki tomruklar yola savruldu


Dorsesinde tomruk yüklü olan tır, kazanın ardından kayarak ters yöne döndü. Tırın dönmesiyle birlikte yola savrulan tomruklar otoyolun 3 şeridinin kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunda tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Araç geçişine kapatıldı


Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, ters dönen tırın ve yola savrulan tomrukların kaldırılması için TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Kaza yapan tırın yeniden Ankara istikametine dönüş yapmasının ve tomrukların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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