Otomobile çarpan TIR, yan yattı - Son Dakika

Otomobile çarpan TIR, yan yattı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobile çarpan TIR, devrilerek, yan yattı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobile çarpan TIR, devrilerek, yan yattı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden T.C. yönetimindeki 16 HDF 13 plakalı tuğla yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 34 CJP 166 plakalı otomobile çarptı. Otomobili metrecelerce sürükleyen TIR, devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada TIR ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre tek yönden verilen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis soruşturma başlattı.

- Mustafakemalpaşa - Mustafakemalpaşa

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı