Son Dakika Haberleri: Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

14 dakika önce

Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralıDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı
DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi. Can Erikin idaresindeki 34 JT 9349 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan İbrahim Güçtü'nün kullandığı 20 ED 784 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan traktör ortadan ikiye bölündü. Traktörün kopan parçası olay yerinden yaklaşık 10 metre öteye savruldu. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi Ayşe G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]