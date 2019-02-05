Otomobile Çarpıp Devrilen Tır, Tem'i Trafiğe Kapattı
12 dakika önce
Otomobile çarpıp devrilen tır, TEM'i trafiğe kapattı Kaza sebebi ile kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştuKOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Ankara istikametinde seyir halinde olan tır, meniyet şeridinde çarpan otomobile çarpıp devrildi.
Otomobile çarpıp devrilen tır, TEM'i trafiğe kapattı
Kaza sebebi ile kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu
KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli
geçişinde Ankara
istikametinde seyir halinde olan tır, meniyet şeridinde çarpan otomobile çarpıp devrildi. Kaza sebebi ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit
ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kandıra
Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Ö. İdaresindeki 81 KB 398 plakalı tır Ankara istikametinde seyir halindeyken, emniyet şeridinde bekleyen Ömer Sefa A. yönetimindeki 54 NB 503 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevranın etkisi ile savrulan tır, otomobile çarparak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerinde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Kazada yaralanan olmazken, tırın devrilmesi sebebi ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikametinde oluşan trafiği gişeler istikametine yönlendiren ekipler, bir yandan da kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticisidne devrilen tır, yaklaşık 1 saat sonra vinç yardımı ile kaldırılabildi. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılabildi. Polis
, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: İHA
Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
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