Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisi kazanın ardından bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

kaza Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi havuzlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Hisar Mahallesinden gelip Hisar Caddesine gitmekte olan Ayşegül Cengiz'in kullandığı 07 VA 201 plakalı otomobile, Güllük Caddesinden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille havuzlu kavşakta çarpıştı. Kazada, havuzun kenarında bulunan trafonun üzerine çıkan 07 VA 201 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Cengiz yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü, kısa bir süre bekledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.