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Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi - Son Dakika

Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi

08.02.2022 21:37
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki kamyonet, bariyerlere çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki kamyonet, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BC 023 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan M.Y., önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, kamyonet şoförü M.Y. ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyonette mahsur kalan yaralı M.Y. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y., Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi

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Kamyonet, Tragger, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi - Son Dakika
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