Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı

30.05.2022 19:11
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Adalet Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Oğuzhan Çetin (32) yönetimindeki 48 E 8806 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki 20 AGZ 064 plakalı ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
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Kaynak: DHA

Vatan Caddesi, Merkezefendi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı - Son Dakika
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