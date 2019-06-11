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OTOMOBİLE GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAFatih'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

OTOMOBİLE GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Fatih'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen yavru kedi parka salındı.
Fatih Millet Caddesi'nde otomobilden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobilin içinde plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Muayene edilen yavru kedi parka salındı.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
-Araçtan çıkarılan kedi
-İtfaiye erinin kediyi eline alması
-Parka salması
-Genel ve Detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
Fatih, İtfaiye, Güncel
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