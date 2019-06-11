Otomobile giren kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
FATİH'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
FATİH'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen yavru kedi parka salındı. Fatih
Millet Caddesi'nde otomobilden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri otomobilin içinde plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Muayene edilen yavru kedi parka salındı.
- İstanbul
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