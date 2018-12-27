Son Dakika Haberleri: Otomobile Giren Yaramaz Kedi Tamirhanede Çıkarıldı

Otomobile Giren Yaramaz Kedi Tamirhanede Çıkarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına giren yaramaz kediyi oto tamircileri çıkarabildi.

Otomobile Giren Yaramaz Kedi Tamirhanede Çıkarıldı, System.String[]
Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına giren yaramaz kediyi oto tamircileri çıkarabildi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda Mehmet A.'ya ait 35 ED 414 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdi. Kediyi fark eden Mehmet A. ile istasyon çalışanları kediyi çıkartmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar yetersiz olunca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara rağmen kediyi girdiği yerden çıkaramadı. Otomobilin motor kısmının dar ve çoğu yerinin kapalı olmasından dolayı kedi çıkarılamayınca otomobil oto sanayi sitesine çekildi. Burada oto tamir ustaları tarafından motor kısmında bulunan kapakların yerinden sökülmesi ile yaramaz kedi girdiği yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Karaali, Adıyaman, Güncel
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