Son Dakika Haberleri: Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piknik yapan bir ailenin otomobiline giren yılan, 4 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak doğaya salındı.

Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piknik yapan bir ailenin otomobiline giren yılan, 4 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak doğaya salındı. Olay, akşam saatlerinde Gebze Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknik amacıyla yola çıkan Sercan Sel ve ailesinin içinde olduğu 26 AAL 534 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi'ndeki yeşil alana geldi. Burada araçtan inen Sel ailesi, piknik hazırlıklarına başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklar ise otomobillerine bir yılanın girdiğini fark ederek durumu babaları Sercan Sel'e söyledi. Kendi çabaları ile yılanı çıkaramayan Sel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmaya rağmen yılanı otomobilden çıkaramadı. Bunun üzerine aracı Gebze İtfaiye Gurup Amirliğine götüren ekipler burada da 2 saatlik çalışmanın ardından söktükleri yakıt kapağının altından yılanı çıkarabildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası otomobilden çıkarılan yılan, araca ilk girdiği Ovacık Mahallesi kırsalında itfaiye ekiplerince doğaya salındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
İtfaiye, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum Son dakika! LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]