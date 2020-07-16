Otomobile giren yılan kazaya neden oldu - Son Dakika

Otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Mersin'de otomobile giren yılan, sürücünün fark ederek paniklemesiyle hasarlı kazaya yol açtı.

Mersin'de otomobile giren yılan, sürücünün fark ederek paniklemesiyle hasarlı kazaya yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken otomobilinin içerisindeki yılanı görünce panikleyerek direksiyon hakimiyeti kaybetti. Otomobil, önünde seyreden 33 M 1130 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta da hasar meydana gelirken, araçtan inen sürücü durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yılanı bularak çıkardı. Yılanın, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - MERSİN

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile giren yılan kazaya neden oldu - Son Dakika
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