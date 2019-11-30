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Otomobile giren yılanı itfaiye çıkardı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkardı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Kocaçeşme Mahallesi Dibek Caddesi'nde park halindeki 35 ADB 197 plakalı otomobilin motor kısmına, yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yılanı otomobilden çıkarttı. Kurtarma işleminin ardından yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.


Salihli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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