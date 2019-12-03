Otomobile gizlenen uyuşturucu

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Zanlılardan birinin aracında arama yapan narkotik köpeği "Fırtına", direksiyon konsoluna gizlenmiş şekildeki uyuşturucuyu buldu.



Uyuşturucu satıcılarını yakalamak için Bursa il genelinde operasyonlarına devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahsı tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine basan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 14 şüphelinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 350 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 20 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi.



Direksiyon konsoluna saklanmış uyuşturucuyu "Fırtına" buldu



Gözaltına alınan bir şüphelinin aracında uyuşturucu olduğundan şüphelenen ekipler, olay yerine narkotik köpeği Fırtına'yı getirdi. Otomobili aramaya başlayan Fırtına direksiyon konsoluna yoğunlaştı. Direksiyon konsolunu açan ekipler satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.



Yapılan operasyon neticesinde yakalanan İ.B., S.A., B.D., Ü.A. ve Ö.F.I. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; İ.E., O.K., E.Ö.K., H.B., H.K., D.K., M.Ş., Y.Ö. ve N.Ü. isimli şüpheliler hakkındaki adli tahkikat devam ediyor. - BURSA