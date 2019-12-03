Son Dakika Haberleri: Otomobile gizlenen uyuşturucu "Fırtına"dan kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobile gizlenen uyuşturucu 'Fırtına'dan kaçamadı - Son Dakika

Otomobile gizlenen uyuşturucu "Fırtına"dan kaçamadı

7 saat önce

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Otomobile gizlenen uyuşturucu

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Zanlılardan birinin aracında arama yapan narkotik köpeği "Fırtına", direksiyon konsoluna gizlenmiş şekildeki uyuşturucuyu buldu.


Uyuşturucu satıcılarını yakalamak için Bursa il genelinde operasyonlarına devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahsı tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine basan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 14 şüphelinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 350 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 20 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi.


Direksiyon konsoluna saklanmış uyuşturucuyu "Fırtına" buldu


Gözaltına alınan bir şüphelinin aracında uyuşturucu olduğundan şüphelenen ekipler, olay yerine narkotik köpeği Fırtına'yı getirdi. Otomobili aramaya başlayan Fırtına direksiyon konsoluna yoğunlaştı. Direksiyon konsolunu açan ekipler satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.


Yapılan operasyon neticesinde yakalanan İ.B., S.A., B.D., Ü.A. ve Ö.F.I. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; İ.E., O.K., E.Ö.K., H.B., H.K., D.K., M.Ş., Y.Ö. ve N.Ü. isimli şüpheliler hakkındaki adli tahkikat devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:15:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobile gizlenen uyuşturucu "Fırtına"dan kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]