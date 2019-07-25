Son Dakika Haberleri: Otomobile kadın eli değdi!
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Otomobile kadın eli değdi!

30 dakika önce

Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor.

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Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor. Kendi şirketini kuran kadınların da sayısı artıyor. Onlardan biri de girişimci Ebru Özülkü...
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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