Otomobile kadın eli değdi!

Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor.

Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor. Kendi şirketini kuran kadınların da sayısı artıyor. Onlardan biri de girişimci Ebru Özülkü...

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