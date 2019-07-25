Otomobile kadın eli değdi!
30 dakika önce
Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor.
Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor. Kendi şirketini kuran kadınların da sayısı artıyor. Onlardan biri de girişimci Ebru Özülkü...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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