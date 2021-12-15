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Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı - Son Dakika

Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı

15.12.2021 21:20

Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobile pompalı tüfekle kurşun yağdıran şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobile pompalı tüfekle kurşun yağdıran şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, U.U., Fatih Mahallesindeki evinde aile bireyleri ile tartıştıktan sonra 41 ABK 172 plakalı Hyundai marka otomobiline binerek evinden ayrıldı. Gültepe Mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan U.U., bir başka aracın kendisini takip ettiğini ve durdurmaya çalıştığını fark etti. Bu sırada U.U.'nun otomobili, onu takip eden R.B. tarafından kurşunlandı. Saldırıda U.U.'nun otomobiline yaklaşık 30'a yakın saçma isabet etti. Neye uğradığını şaşıran U.U., bir süre daha ilerledikten sonra otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan R.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak emniyete getirildi. Emniyette ifadeleri alınan R.B. ve saldırıya uğrayan U.U. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından iki şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı

Hyundai, Kocaeli, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı - Son Dakika
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