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OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU

11.02.2022 11:13

MERSİN'de narkotik polisince durdurulan otomobilin klima kontrol kısmına kurulan düzenekte 651 gram kokain bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de narkotik polisince durdurulan otomobilin klima kontrol kısmına kurulan düzenekte 651 gram kokain bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik kentte çalışma başlattı. Çalışma kapsamında A.Ç.'ye ait otomobil durduruldu. Yapılan aramada klima ünitesindeki özel yapılan bölmede 3 paket halinde toplam 651 gram kokain ele geçirdi.

Sürücü A.Ç., gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Narkotik, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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