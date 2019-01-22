Otomobile Levyeyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Otomobile levyeyle saldırı güvenlik kamerasında Park halindeki otomobilin arka camını levyeyle böyle kırdıDENİZLİ - Denizli'de bir şahsın park halindeki bir araca elindeki demir levye ile saldırıp otomobilin camını kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Otomobile levyeyle saldırı güvenlik kamerasında
Park halindeki otomobilin arka camını levyeyle böyle kırdı
DENİZLİ - Denizli
'de bir şahsın park halindeki bir araca elindeki demir levye ile saldırıp otomobilin camını kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi
ilçesi Akkonak
Mahalllesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve akıllara durgunluk veren olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:
Sokağın başında görünün bir şahıs yavaş adımlarla park halinde bulunan 8 aracın yanına geldiği gözleniyor. Ardından etrafı kolaçan eden şahıs daha sonra montunun içine kol kısmına sağladığı demir levyeyi çıkarak park halindeki beyaz otomobilin arka camına hızlı bir şekilde vurup sonrasında ise yerinden uzaklaştı. Camını kırdığı otomobilin sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor. Olayı gerçekleştiren şahsın ise neden böyle bir şey yaptığı ise belirsizliğini koruyor.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren şahsın tanınmamak için kapüşonla kafasını kapatması ve ellerinde eldiven olması ise dikkatlerden kaçmıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
Okul Harçlığını Çıkarmak İçin İşe Giden Kız Çocuğu Minibüsün Altında Can Verdi
Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı