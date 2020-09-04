Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika

Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı

Antalya'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı, System.String[]

Antalya'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı "Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam" sözleriyse dikkat çekti.

Olay, dün gece 02.00'da Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi'nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif genç bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olaya karıştığı iddia edilen şüpheli ya da şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.

"MANAVGAT'TA YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DİYEREK ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Genç kızın cenazesi ise bugün otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeyi almaya anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi'nin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aile, diğer illerden gelecek akrabalarını beklemek için cenaze alımını yarına bırakarak Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Çerçi'nin 2015 Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu öğrenildi.

"ÖLÜ BİR KADIN, KATİL OLDUĞUNDAN HABERSİZ BİR ADAM"

Öte yandan, genç kızın sosyal medya hesabından bir paylaşımı ise dikkat çekti. Rabia Çerçi'nin 2016 yılında kişisel hesabından "Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam" sözleriyle fotoğrafını paylaştığı görüldü.

(Suat Metin - Arif Kaplan/İHA)

Antalya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika

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